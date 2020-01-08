В Раде предлагают отменить налог на землю для Укрзализныци

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить норму о налоге на землю для Укрзализныци. Этот налог ввели с 2019 года.
Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
«Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отмены налогообложения земель железнодорожного транспорта платой за землю. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра особенностей налогообложения платой за землю» за №2566-1 уже зарегистрирован в парламенте», – сообщили в пресс-службе компании.
Там напоминают, что налог на землю для Укрзализныци ввели с 1 января 2019 года. Ранее Укрзализныця жаловалась на то, что правительство ввело налог на землю для этой компании. Такие правила вступили в силу в 2019 году. В Укрзализныце подсчитали, что вынуждены выплатить в бюджет дополнительные 4,2 миллиарда гривен из-за этого налога вместо того, чтобы инвестировать эти средства в подвижной состав и обновление поездов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 46374 29
Зарплата гендиректора "Укрпочты" в 2020 году вырастет до 1,9 млн гривен в месяц8 ч. назад - 1419 13
За три дня украинские налогоплательщики провели более 270 тыс. платежей на недействующие счетаВчера, 15:14 - 2621 5
Киевавтодор сам будет контролировать качество нового асфальта на дорогах2 ч. назад - 139 2
В Лас-Вегасе представили электровелосипед для езды по воде (фото, видео)16 ч. назад - 828 2
Закон о "кэшбэке" не допустит мошенничества с чеками8 ч. назад - 4687 1
Когда полиция может проводить поверхностную проверку автоВчера, 17:42 - 2498
27 лет стажа: озвучено условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году (инфографика)Вчера, 19:00 - 2044
Распространяется ли льготный режим ввоза электромобилей на гибриды9 ч. назад - 2004
Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограммуВчера, 21:03 - 1943 1
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1114 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8001 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3294 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3178 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2498 1