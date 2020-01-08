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В Раде предлагают отменить налог на землю для Укрзализныци

В Раде предлагают отменить налог на землю для Укрзализныци

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить норму о налоге на землю для Укрзализныци. Этот налог ввели с 2019 года.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

«Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отмены налогообложения земель железнодорожного транспорта платой за землю. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра особенностей налогообложения платой за землю» за №2566-1 уже зарегистрирован в парламенте», – сообщили в пресс-службе компании.

Там напоминают, что налог на землю для Укрзализныци ввели с 1 января 2019 года. Ранее Укрзализныця жаловалась на то, что правительство ввело налог на землю для этой компании. Такие правила вступили в силу в 2019 году. В Укрзализныце подсчитали, что вынуждены выплатить в бюджет дополнительные 4,2 миллиарда гривен из-за этого налога вместо того, чтобы инвестировать эти средства в подвижной состав и обновление поездов.

По материалам hromadske.tv
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