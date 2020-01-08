Оператор ГТС за пять лет заработает 225 миллиардов (инфографика)

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ООО “Оператор ГТС” в период с 2020 по 2024 год получит 225 млрд грн дохода (с НДС).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Совокупный доход ОГТСУ в 2020-2024 годах составит 225 млрд гривен. Из них 40 млрд грн – от транспортировки газа внутри Украины и 185 млрд гривен – от транзита (по текущим тарифам на транспортировку газа, утвержденным НКРЭКУ)”, – говорится в сообщении.
Фактически, более 80% тарифного дохода будет получено за счет транзита, и менее 20% за счет украинских потребителей.
“Если бы не был подписан контракт на транзит газа, доход ОГТСУ за этот период составил бы 123 млрд гривен, из которых 115 млрд гривен – за счет транспортировки внутри страны и только 8 млрд гривен за счет транспортировки газа в Молдову. В таком случае 94% всего тарифного дохода должны были бы оплатить украинские потребители (предприятия, население, добывающие компании)”, – отмечают в компании.
«Кроме прямых доходов от транзита, значительно уменьшится тарифная нагрузка на промышленных и частных потребителей Украины. Тарифы Оператора ГТС на транспортировку газа значительно снизились по сравнению с теми, какими могли быть, если бы транзита не было. Для потребителей (промышленность и население) тариф снизился в два раза. Тарифы на импорт газа и тариф на вход для газодобывающих компаний уменьшились фактически в четыре раза», – прокомментировал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
В частности, в 2020-2024 годах тариф на транспортировку для газодобывающих компаний составит 102 грн за тысячу куб. м (без НДС) – это почти в 4 раза меньше, чем было бы в случае «нулевого транзита».
Для потребителей (промышленность и население) тариф составит 124 грн за тысячу куб. м (без НДС), что вдвое меньше тарифа при «нулевом транзите» и на 21% ниже по сравнению с тарифами 2019 года.
Для импортеров тариф равен 4,45 доллара за тысячу куб. м (без НДС), что также почти в 4 раза меньше, чем было бы в случае «нулевого транзита», и на 29% меньше по сравнению с 2019 годом. Такое снижение должно соответственно отразиться на цене на газ для потребителей.
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