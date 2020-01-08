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Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 году

Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 году

Национальный банк уточнил порядок использования текущих счетов физических лиц для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности и собственных потребностей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что именно меняется для ФЛП:

  • для ФЛП действуют нормы по осуществлению всех видов расчетно-кассовых операций в соответствии с договором и требованиями законодательства Украины, которые установлены с 2003 года;

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  • как и ранее, ФЛП может тратить средства с “предпринимательского” счета только для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности;
  • после уплаты всех налогов и сборов они имеют право перечислить денежные средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности, на текущий счет, открытый этим лицом для собственных нужд.

Действительно ли ФЛП для осуществления операций, связанных с собственными нуждами, должны перечислить средства со счета ФЛП на собственный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд:

  • по текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций связанных с собственными потребностями;
  • после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных, в частности, Налоговым и Хозяйственным кодексами Украины, ФЛП имеют право перечислить денежные средства с таких счетов на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд;
  • средства со счета ООО на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения об уплате налогов и сборов или отсутствия задолженности по ними;

Для чего внесены такие изменения в расчеты ФЛП:

  • Национальный банк не вносил изменений по сути, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ФЛП;

Как закрыть ФЛП в 2020 году 🧐

  • ФЛП имеют право после уплаты налогов и сборов получить чистый доход как наличными, так и перечислять этот доход на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.

Каким образом могут ФЛП использовать средства со своего бизнес-счета:

  • по текущим счетам ФЛП в национальной валюте можно осуществлять все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций, связанных с собственными потребностями;
  • субъекты хозяйствования, которые имеют текущие счета в банках и хранят на этих счетах средства, могут осуществлять расчеты по своим денежным обязательствам, возникающим в хозяйственных отношениях, в безналичной форме, а также в наличной форме согласно требованиям и ограничениям, определенным Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины.

Какие санкции предусмотрены за нарушение расчетов ФЛП:

  • контроль за уплатой налогов и сборов и применение предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового законодательства возложено на контролирующие органы, согласно статье 191 Налогового кодекса Украины. К сведению ФЛП: информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг, размещена на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Справка Finance.ua:

  • За январь-ноябрь 2019 года количество вновь зарегистрированных компаний в Украине выросло на 37 тысяч, а ФЛП – на 42 тысячи, по сравнению с таким же периодом 2018 года.
  • Наибольший прирост количества физических лиц-предпринимателей был в направлении компьютерного программирования – почти 11%. Вдвое меньше было ФЛП, которые заняли вторую и третью ступеньки – они выбрали для себя розничную торговлю продовольствием в неспециализированных магазинах и бьюти-услуги.
По материалам Finance.UA
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