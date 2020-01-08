Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 году

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Национальный банк уточнил порядок использования текущих счетов физических лиц для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности и собственных потребностей.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Что именно меняется для ФЛП:
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Действительно ли ФЛП для осуществления операций, связанных с собственными нуждами, должны перечислить средства со счета ФЛП на собственный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд:
Для чего внесены такие изменения в расчеты ФЛП:
Каким образом могут ФЛП использовать средства со своего бизнес-счета:
Какие санкции предусмотрены за нарушение расчетов ФЛП:
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