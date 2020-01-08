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В Нацбанке подсчитали, сколько убытков нанесло укрепление гривны металлургам

В Нацбанке подсчитали, сколько убытков нанесло укрепление гривны металлургам

Из-за укрепления курса гривны украинские металлургические предприятия, которые специализируются на экспорте своей продукции, понесли убытки на около 4,4 миллиарда гривен, ведь уменьшились их поступления от продажи товаров.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины, который сделал соответствующие расчеты.

В Нацбанке подсчитали, что за 11 месяцев 2019 года украинские металлурги экспортировали товаров на общую сумму 8 миллиардов долларов, что на 900 миллионов меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Вместе с тем, если бы курс гривны в Украине был таким, как ожидали во время принятия бюджета на 2019 год (то есть 27 гривен за доллар), то выручка металлургов от экспорта была бы на 8 миллиардов гривен больше.

Вместе с тем в Нацбанке считают, что, кроме уменьшения поступлений, более крепкий курс гривны уменьшил затраты металлургов на импорт сырья и энергоносителей.

«Если учесть импортную составляющую… удельный вес импортных составляющих в конечной продукции отечественной металлургии увеличивается почти до 45%. А это означает, что благодаря ревальвации гривны возникает существенная экономия на импортных составляющих. И этот эффект тоже нужно учитывать при честном расчете баланса доходов и потерь промышленников от изменения обменного курса», — сообщают в Нацбанке.

По расчетам НБУ, металлурги сэкономили около 3,6 миллиарда гривен на импорте сырья и энергоресурсов благодаря укреплению гривны, то есть конечные убытки отрасли от более низкого курса валют составляют 4,4 миллиарда гривен. Остальные убытки украинской металлургии нанесло падение мировых цен на металлургическую продукцию.

Металлургия является одной из ключевых сфер украинского экспорта. Кроме этого, предприятия отрасли трудоустраивают тысячи украинцев.

По материалам hromadske.tv
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