Киевавтодор сам будет контролировать качество нового асфальта на дорогах

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«Киевавтодор» получил дополнительные приборы для контроля качества выполненных работ.
В корпорации сообщили, что начали подготовку к следующему дорожно-строительному сезону – получили современные приборы для контроля качества ремонта.
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В частности, плотномер асфальтобетона TransTech SystemsPQL 380, который определяет качество покрытия, дает достоверные результаты о плотности и температуре слоя асфальта. Также дорожники получили рейку дорожную, ею определяют неровности на поверхности, устройство указывает угол наклона покрытия.
Как рассказал заместитель генерального директора КК «Киевавтодор» Валентин Осипов, будут пользоваться и немецким устройством для динамических испытаний грунта и основания дороги ZFG 3.0. Им исследуют прочность и степень деформирования полотна. Для контроля температуры асфальтобетона будут использовать инфракрасные термометры и мобильные измерители температуры.
Он добавил, что использование новых приборов не отменяет внешнего независимого контроля.
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