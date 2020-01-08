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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,267 млн и 21,863 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 37), максимальный курс продажи доллара 24,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,04-24,05 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 56,130 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,5400 – 77 777
24,2000 – 7 777
24,0500 – 40 000
24,0500 – 30 000
24,0400 – 20 000
24,0400 – 30 000
24,0300 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,0000 – 1 000
24,0300 – 1 000
24,0300 – 10 000
24,0500 – 30 000
24,0500 – 25 000
24,0500 – 25 000
24,0500 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0822 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1497 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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