Количество проданных по всему миру iPhone приближается к 2 млрд

С момента выхода iPhone первого поколения прошло уже 13 лет. Один из основателей Apple Стив Джобс (Steve Jobs) представил первый iPhone 9 января 2007 года на мероприятии MacWorld, которое проходило в Сан-Франциско. Несмотря на то, что первый iPhone был хорошо воспринят публикой и пользовался высоким спросом, немногие могли предположить, что примерно через 10 лет после запуска по всему миру будет продано свыше 1,5 млрд iPhone.

Хотя Apple не раскрывает данных об объёмах продаж собственных смартфонов, аналитики считают, что производитель уверенно приближается к покорению планки в 2 млрд проданных iPhone.

По мнению аналитиков, Apple намерена реализовать порядка 195 млн iPhone в 2020 финансовом году. Прогноз более оптимистичен по сравнению с ожиданиями за предыдущий аналогичный отрезок, когда аналитики предсказывали продажи на уровне 186 млн устройств. Таким образом, к концу 2020 финансового года Apple сумеет реализовать порядка 1,9 млрд устройств за всё время производства iPhone.

Отмечается, что за прошедшее с момента запуска первого iPhone время бизнес компании значительно развился. Несмотря на то, что Apple продолжает полагаться на продажи новых устройств, бизнес-модель постепенно трансформируется и становится более привязанной к экосистеме, окружающей продукцию компании. В первую очередь речь идёт о таких сервисах, как App Store, Apple Pay и Apple Music, которые за последние годы стали очень популярны по всему миру.

Если прогнозы аналитиков верны, количество проданных iPhone в этом году будет существенно ниже по сравнению с годами, когда удалось достигнуть рекордных показателей. Несмотря на это, продажи iPhone продолжают оставаться одним из основных источников доходов. Очевидно, что рост прибыли от предлагаемых Apple сервисов также напрямую зависит от того, насколько успешно реализуются новые смартфоны компании.