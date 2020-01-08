На CES 2020 представлены сверхмощные пауэрбанки для зарядки любой техники

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Jackery, специализирующаяся на портативном питании, в рамках выставки электроники CES 2020 представила два новых устройства, которые смогут решить проблемы с автономностью на отдыхе, в загородной поездке или на даче.
В прошлом Jackery уже выпустила несколько устройств в серии Explorer Series. Это литиевые портативные источники питания с розеткой переменного тока, портами постоянного тока и USB. Модели Explorer 1000 и Explorer 300 присоединились к ранее вышедшим Explorer 500, Explorer 240 и Explorer 160.
Explorer 1000 стала самой ёмкой зарядной станцией компании. Она обладает мощностью в 1000 Вт и может заряжать приборы с номинальной мощностью 1000 Вт и импульсной мощностью 2000 Вт. Модель оснащена тремя розетками переменного тока, двумя USB Type-C, двумя USB Type-A и одним автомобильным портом. Весит устройство почти 10 килограммов и, по заверениям производителя, отлично подойдёт для такой электроники, как соковыжималки, тостеры и льдогенераторы. Конечно, к аккумулятору можно подключить и обычные гаджеты.
Explorer 300 — более компактная версия весом в 2,7 кг с номинальной мощностью 300 Вт и импульсной в 600 Вт. В этом аккумуляторе предусмотрено две розетки, один USB Type-C, два USB Type-A и один автомобильный порт. По словам производителя, заряда хватит на 4,5 зарядки MacBook, 15 зарядок цифровых камер и около 18 полных перезарядок смартфонов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минобразования анонсировали новую должность в школахПозавчера, 14:47 - 1839 5
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 годаВчера, 14:04 - 3280 3
Эксперт рассказал, когда доллар снова начнет растиВчера, 08:12 - 19923 3
Суммы в платежках киевлян за тепло уменьшат на 22-23%08.01.2020, 15:06 - 1157 3
С нелегальными мигрантами будут бороться украинцы. Иначе их оштрафуют09.11.2018, 10:00 - 1422 2
Эксперт рассказал, когда доллар снова начнет растиВчера, 08:12 - 19923 3
Отпуск у воспитателей детсадов: продолжительность по новым правиламВчера, 11:13 - 3986
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 годаВчера, 14:04 - 3280 3
Электронные студенческие и повышение зарплат учителям: что изменится в образовании в 2020 годуВчера, 07:38 - 2479 1
ТОП-10 самых востребованных рабочих вакансий в УкраинеВчера, 12:28 - 1864 1
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1264 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8305 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3380 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3274 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2556 1