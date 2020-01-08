На CES 2020 представлены сверхмощные пауэрбанки для зарядки любой техники

Компания Jackery, специализирующаяся на портативном питании, в рамках выставки электроники CES 2020 представила два новых устройства, которые смогут решить проблемы с автономностью на отдыхе, в загородной поездке или на даче.

В прошлом Jackery уже выпустила несколько устройств в серии Explorer Series. Это литиевые портативные источники питания с розеткой переменного тока, портами постоянного тока и USB. Модели Explorer 1000 и Explorer 300 присоединились к ранее вышедшим Explorer 500, Explorer 240 и Explorer 160.

Explorer 1000 стала самой ёмкой зарядной станцией компании. Она обладает мощностью в 1000 Вт и может заряжать приборы с номинальной мощностью 1000 Вт и импульсной мощностью 2000 Вт. Модель оснащена тремя розетками переменного тока, двумя USB Type-C, двумя USB Type-A и одним автомобильным портом. Весит устройство почти 10 килограммов и, по заверениям производителя, отлично подойдёт для такой электроники, как соковыжималки, тостеры и льдогенераторы. Конечно, к аккумулятору можно подключить и обычные гаджеты.

Explorer 300 — более компактная версия весом в 2,7 кг с номинальной мощностью 300 Вт и импульсной в 600 Вт. В этом аккумуляторе предусмотрено две розетки, один USB Type-C, два USB Type-A и один автомобильный порт. По словам производителя, заряда хватит на 4,5 зарядки MacBook, 15 зарядок цифровых камер и около 18 полных перезарядок смартфонов.