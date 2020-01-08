Нацбанк подозревают в содействии валютным злоупотреблениям "Сбербанка Украина"

Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019-го.

“Следствие считает, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу более 2,7 млн долларов, 2,2 млн евро и 81 млн грн, в то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов”, — идет речь в судебных материалах.

В течение 2016-2017 годов за границу было выведено более 55,7 млн долларов из “Сбербанка” под видом псевдовнешнеэкономических контрактов, в то время как поступления составили лишь 113 тысяч долларов.

“В результате валютная выручка в размере более 47,6 млн долларов не поступила на счета субъектов хозяйствования”, — сказано в материалах суда.

Также следствие подозревает, что операции совершались по поддельным документам.