Нацбанк подозревают в содействии валютным злоупотреблениям "Сбербанка Украина"

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Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019-го.
“Следствие считает, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу более 2,7 млн долларов, 2,2 млн евро и 81 млн грн, в то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов”, — идет речь в судебных материалах.
В течение 2016-2017 годов за границу было выведено более 55,7 млн долларов из “Сбербанка” под видом псевдовнешнеэкономических контрактов, в то время как поступления составили лишь 113 тысяч долларов.
“В результате валютная выручка в размере более 47,6 млн долларов не поступила на счета субъектов хозяйствования”, — сказано в материалах суда.
Также следствие подозревает, что операции совершались по поддельным документам.
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