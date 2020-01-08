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В США готовят к выпуску круглый смартфон

В США готовят к выпуску круглый смартфон

Американская компания решила выпустить концептуальный смартфон Cyrcle, который будет иметь необычную для мобильных телефонов круглую форму.

Об этом сообщает Cnet.

Указано, что компания собирается представить новинку в мире прямоугольных гаджетов уже в первом квартале 2021 года, ее стоимость будет составлять $700.

Известно, что ранняя модель телефона была представлена еще в 2016 году, но с тех пор Cyrcle получил 4G LTE и улучшил аппаратную часть телефона, сохранив при этом оригинальную форму, которая редко встречается в телефонной индустрии.

Как отмечается, устройство работает под управлением Android 9 и имеет сенсорный дисплей диаметром 3,45 дюйма. В это же время, разработчики признаются, что некоторые приложения, включая игровые, придется видоизменить, чтобы приспособить к круглой форме телефона.

По словам генерального директора Cyrcle Кристины Сайр, основываясь на отзывах пользователей, компания сохранит квадратный интерфейс популярных приложений и уменьшит его, чтобы уместить в круглую рамку.

Сообщается, что смартфон также оборудован двумя 13-мегапиксельными камерами на передней и задней панелях, двумя SIM-картами и двойным разъемом для наушников.

По материалам Дело
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