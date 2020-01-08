США оштрафует Boeing на 5,4 млн долларов из-за неисправных деталей на самолетах 737 MAX

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Федеральная авиационная администрация наложила штраф в 5,4 миллиона долларов на компанию Boeing за неисправные детали на самолетах 737 MAX.
Об этом сообщает Reuters.
«Boeing не смог должным образом проконтролировать своих поставщиков, чтобы гарантировать, что они придерживаются системы обеспечения качества компании. Boeing сознательно представил самолет для окончательной сертификации летной годности ФАА после определения того, что детали не могут быть использованы из-за провала испытания на прочность», — говорится в сообщении.
Boeing с января 2020 года на неопределенное время прекратил выпускать самолеты Boeing 737 MAX.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 37033 19
Зарплата гендиректора "Укрпочты" в 2020 году вырастет до 1,9 млн гривен в месяц2 ч. назад - 576 9
Рост цен в Украине достиг шестилетнего минимумаВчера, 09:02 - 1052 4
За три дня украинские налогоплательщики провели более 270 тыс. платежей на недействующие счетаВчера, 15:14 - 2037 3
В Украине прекращена деятельность 911 игорных заведенийВчера, 14:37 - 1214 2
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 37033 19
Судебную повестку будут вручать по-новомуВчера, 16:36 - 8738
При увольнении предлагают платить компенсацию в размере нескольких окладов - законопроектВчера, 10:01 - 4110
За три дня украинские налогоплательщики провели более 270 тыс. платежей на недействующие счетаВчера, 15:14 - 2037 3
Когда полиция может проводить поверхностную проверку автоВчера, 17:42 - 1945
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1059 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7887 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3271 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3161 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2471 1