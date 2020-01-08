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США оштрафует Boeing на 5,4 млн долларов из-за неисправных деталей на самолетах 737 MAX

США оштрафует Boeing на 5,4 млн долларов из-за неисправных деталей на самолетах 737 MAX

Федеральная авиационная администрация наложила штраф в 5,4 миллиона долларов на компанию Boeing за неисправные детали на самолетах 737 MAX.

Об этом сообщает Reuters.

«Boeing не смог должным образом проконтролировать своих поставщиков, чтобы гарантировать, что они придерживаются системы обеспечения качества компании. Boeing сознательно представил самолет для окончательной сертификации летной годности ФАА после определения того, что детали не могут быть использованы из-за провала испытания на прочность», — говорится в сообщении.

Boeing с января 2020 года на неопределенное время прекратил выпускать самолеты Boeing 737 MAX.

По материалам hromadske.tv
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