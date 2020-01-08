Нацбанк вдвое увеличил лимиты валютных позиций банков

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Национальный банк вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков – до 10% от их регулятивного капитала.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“По оценкам Национального банка, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года не имело отрицательных эффектов валютного рынка и не увеличило давление на гривну. Наоборот, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшение курсовой волатильности”, – говорится в сообщении.
Для чего это необходимо:
“На протяжении прошлого года банки в целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активное участие в сглаживании курсовых колебаний”, – отмечает регулятор.
Указанные изменения вступают в силу с 20 января 2020 года.
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