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Нацбанк вдвое увеличил лимиты валютных позиций банков

Нацбанк вдвое увеличил лимиты валютных позиций банков

Национальный банк вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков – до 10% от их регулятивного капитала.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“По оценкам Национального банка, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года не имело отрицательных эффектов валютного рынка и не увеличило давление на гривну. Наоборот, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшение курсовой волатильности”, – говорится в сообщении.

Для чего это необходимо:

  • это расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долл. США и увеличит их роль в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции.

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“На протяжении прошлого года банки в целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активное участие в сглаживании курсовых колебаний”, – отмечает регулятор.

Указанные изменения вступают в силу с 20 января 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • 7 января 2019 года Национальный банк разрешил физическим лицам покупать валюту онлайн.
  • В середине 2020 года Нацбанк разрешит обмен валют онлайн во всех финансовых учреждениях.
По материалам Finance.UA
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