За 10 лет у "Укроборонпрома" украли почти 1 миллиард гривен - Найем

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За 10 лет государственный концерн “Укроборонпром” понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.
Об этом сообщил в FACEBOOK заместитель гендиректора “Укроборонпрома” Мустафа Найем.
“Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет. Это около 300 тысяч гривен ежедневно, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам.
Одно уголовное производство в неделю. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны”, – написал он.
“За все время существования концерна (десять лет) его руководители самостоятельно инициировали лишь половину – 251 уголовное производство. За шесть месяцев мы выявили и передали в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производства. В частности, инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Совета, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и при пособничестве экс-руководителей самого “Укроборонпрома” и его отдельных предприятий”, – рассказал Найем.
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