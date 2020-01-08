0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 268 0

Распространяется ли льготный режим ввоза электромобилей на гибриды

Распространяется ли льготный режим ввоза электромобилей на гибриды

В Офисе крупных налогоплательщиков рассказали, распространяется ли льготный режим ввоза электромобилей на гибриды.

До 31 декабря 2022 года освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоз на территорию Украины автомобилей, которые оснащены исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Читайте также: ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине

“Такие автомобили должны быть указаны в товарной подкатегории 8703 90 10 10 согласно УКТ ВЭД (в том числе произведенных в Украине), а также операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, указанных в товарных подкатегориях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 40 88 00 согласно УКТ ВЭД (п.64 подр. 2 разд. XX переходных положений Налогового кодекса Украины)”, – отмечается в сообщении.

Плательщикам следует помнить, что льгота распространяется исключительно на авто с электрическими двигателями, то есть автомобиль, одновременно оснащенный электрическим и двигателем внутреннего сгорания (гибридный), под соответствующий критерий не подпадает.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве Украины для создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Отдельно:

  • места для парковки электромобилей оборудуют специальными знаками;
  • за парковку на таком месте топливного или бензинового автомобиля предусмотрен штраф 20-30 необлагаемых минимумов или 340-510 грн;
  • для идентификации авто без двигателя внутреннего сгорания его оборудуют номерами с зеленым шрифтом.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Выбрать кредитную карту для водителей

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.