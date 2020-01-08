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В Офисе крупных налогоплательщиков рассказали, распространяется ли льготный режим ввоза электромобилей на гибриды.
До 31 декабря 2022 года освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоз на территорию Украины автомобилей, которые оснащены исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
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“Такие автомобили должны быть указаны в товарной подкатегории 8703 90 10 10 согласно УКТ ВЭД (в том числе произведенных в Украине), а также операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, указанных в товарных подкатегориях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 40 88 00 согласно УКТ ВЭД (п.64 подр. 2 разд. XX переходных положений Налогового кодекса Украины)”, – отмечается в сообщении.
Плательщикам следует помнить, что льгота распространяется исключительно на авто с электрическими двигателями, то есть автомобиль, одновременно оснащенный электрическим и двигателем внутреннего сгорания (гибридный), под соответствующий критерий не подпадает.
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве Украины для создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Отдельно:
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