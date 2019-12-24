Миллиардер из Японии раздаст своим подписчикам в Twitter $9 млн

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава собирается раздать $9 млн своим подписчикам в соцсети Twitter, чтобы узнать, насколько “счастливее” они станут после этого.
Об этом пишет Reuters.
Деньги получат 1000 подписчиков аккаунта Маэдзавы. Для этого они должны ретвитнуть его запись от 1 января. Победителей выберут случайным образом.
Как отмечает Reuters, влияние выигранных денег на жизнь победителей будут отслеживать с помощью регулярных опросов.
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Сам Маэдзава считает свою акцию “серьезным социальным экспериментом” и надеется, что ею заинтересуется научное сообщество.
Юсаку Маэдзава является основателем интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. У Маэдзавы 7 млн подписчиков в Twitter. Также он известен тем, что выкупил все билеты на рейс SpaceX на Луну. В январе прошлого года он уже объявлял о розыгрыше денег среди подписчиков. Тогда Маедзава раздал около $900 тысяч.
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