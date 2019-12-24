0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 139 0

Миллиардер из Японии раздаст своим подписчикам в Twitter $9 млн

Миллиардер из Японии раздаст своим подписчикам в Twitter $9 млн

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава собирается раздать $9 млн своим подписчикам в соцсети Twitter, чтобы узнать, насколько “счастливее” они станут после этого.

Об этом пишет Reuters.

Деньги получат 1000 подписчиков аккаунта Маэдзавы. Для этого они должны ретвитнуть его запись от 1 января. Победителей выберут случайным образом.

Как отмечает Reuters, влияние выигранных денег на жизнь победителей будут отслеживать с помощью регулярных опросов.

Читайте также: Где легче бизнесу: в Украине или Польше, – мнение омбудсмена

Сам Маэдзава считает свою акцию “серьезным социальным экспериментом” и надеется, что ею заинтересуется научное сообщество.

Юсаку Маэдзава является основателем интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. У Маэдзавы 7 млн подписчиков в Twitter. Также он известен тем, что выкупил все билеты на рейс SpaceX на Луну. В январе прошлого года он уже объявлял о розыгрыше денег среди подписчиков. Тогда Маедзава раздал около $900 тысяч.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.