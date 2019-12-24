Украинские школьники смогут бесплатно путешествовать по стране

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Кабинет Министров Украины рассказал о запуске программы мобильности молодежи.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, программа ставит целью взращивать социально активную, сознательную молодежь. Ведь, как оказалось, большинство украинских школьников не покидали границы своей области в течение последних 3 лет.
Когда статрует программа: уже с апреля этого года Правительство будет запускать пилотные проекты между несколькими регионами Украины. Полноценно программа, которая повысит самостоятельность, жизнестойкость и способность молодежи, заработает до конца года.
На бесплатные переезды школьников по разным уголкам Украины правительство закладывает 500 млн гривен.
Напоминаем, мобильность молодежи является одной из целей Программы деятельности Кабинета Министров, утвержденной в сентябре 2019 года.
Теперь они детализированы – по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будет измеряться их достижение.
Украинцев приглашают обсудить документ до его официального утверждения: обратная связь.
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