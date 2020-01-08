Intel представила свою первую за 20 лет дискретную видеокарту

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Американская компания Intel на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе представила дискретные графические чипы Intel XE и показала прототип своей первой за последние 20 лет дискретной видеокарты DG1.
Как пишет The Verge, новые устройства не будут продавать.
Отмечается, что их будут предоставлять разработчикам программного обеспечения, чтобы они могли оптимизировать свои разработки для работы с видеокартой.
В то же время в Intel отметили, что первые ноутбуки с дискретными чипами XE появятся уже до конца 2020 года.
Intel Feature its Xe Intel Graphics Card Running Destiny 2 https://t.co/k7g3a8zjVM pic.twitter.com/bOcEy6UPL4— Mike Sanders (@Miguel_Sanch3z) 7 января 2020 г.
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