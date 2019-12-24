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За три дня украинские налогоплательщики провели более 270 тыс. платежей на недействующие счета

За три дня украинские налогоплательщики провели более 270 тыс. платежей на недействующие счета

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8 и 9 января) налогоплательщиками было произведено 271,7 тыс. платежных транзакций на недействующие счета.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Соответственно такие средства Казначейством были не засчитаны и возвращены банковским учреждениям как «невыясненные поступления».

В Госказначействе отмечают, что налогоплательщики своевременно не учли, что с 1 января 2020 года введены в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, счета в системе электронного администрирования НДС и т. д., открытые с учетом международного номера банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков.

В то же время счета, которые не соответствуют стандарту IBAN, с 1 января были закрыты.

«С целью предотвращения возникновения у плательщиков налогового долга по уплате налогов, сборов, платежей Казначейство в очередной раз обращается с просьбой обеспечить правильность уплаты налогов, сборов, платежей на новые реквизиты счетов, которые открыты по Плану счетов № 1203», — сказано в сообщении.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещены на веб-портале Казначейства и на веб-порталах главных управлений казначейства в областях и Киеве. Также реквизиты указанных счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

По материалам НВ
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