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Предприниматели будут платить налоги на новые IBAN-счета

Предприниматели будут платить налоги на новые IBAN-счета

С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

Новые счета будут действовать:

  • для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты,
  • в системе электронного администрирования НДС,
  • в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового,
  • для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

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Счета, действовавшие ранее, с 1 января являются закрытыми, а средства, уплаченные на такие счета, Казначейством не засчитываются, а возвращаются плательщикам как невыясненные поступления.

Где найти новые реквизиты:

  • у соответствующих органов, которые контролируют платежи в бюджет,
  • у соответствующих органов Государственной таможенной службы Украины (ГТС) – реквизиты депозитных счетов таможенных органов,
  • у соответствующих органов Государственной налоговой службы Украины (ГНС) – реквизиты счетов в системе е-администрирования НДС, системе е-администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

  • С 3 января 2020 года начали действовать новые счета для уплаты единого взноса, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN.
  • Депутаты намерены начать подготовку к налоговой реформе и объединить НДФЛ, ЕСВ и военный сбор в один налог.
По материалам Finance.UA
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