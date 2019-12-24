Предприниматели будут платить налоги на новые IBAN-счета

С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

Новые счета будут действовать:

для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты,

в системе электронного администрирования НДС ,

в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового,

для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

Счета, действовавшие ранее, с 1 января являются закрытыми, а средства, уплаченные на такие счета, Казначейством не засчитываются, а возвращаются плательщикам как невыясненные поступления.

Где найти новые реквизиты:

на веб-портале Казначейства и на веб-страницах управлений казначейства в областях и г. Киеве,

у соответствующих органов, которые контролируют платежи в бюджет,

у соответствующих органов Государственной таможенной службы Украины ( ГТС ) – реквизиты депозитных счетов таможенных органов,

у соответствующих органов Государственной налоговой службы Украины ( ГНС ) – реквизиты счетов в системе е-администрирования НДС , системе е-администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

С 3 января 2020 года начали действовать новые счета для уплаты единого взноса, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины ( МФО 899998), по стандарту IBAN .