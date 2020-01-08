За 2019 год таможня собрала в госбюджет на миллиард долларов больше, чем в 2018 году - Нефедов (инфографика)

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что за 2019 год таможня собрала в государственный бюджет $14,6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK

“За 2019 год новая таможня собрала в государственный бюджет $14,6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018. Решили посмотреть, как это в исторической перспективе. Больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и аннексии территорий ($18,1 млрд)”, – написал он.

По его словам, таможня сейчас работает значительно эффективнее, чем в 2008 году при “крепких предшественниках”, когда “налоговая нагрузка на $ импорта возросла с 24 до 27 центов, на кг импорта – с 20 до 21 цента”.

“И это еще без учета того, что действуют новые соглашения о зоне свободной торговли (ЕС, Канада, Израиль)”, – добавил он.