Минсоцполитики направило 4,1 млрд грн на выплату соцпособий

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С 1 по 8 января Министерство социальной политики направило в регионы 4,1 млрд грн на выплату социальных пособий населению.
Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, передает пресс-служба ведомства.
Куда направили средства: деньги пойдут по новому механизму финансирования социальных выплат (бюджетная программа вместо субвенций), что позволит выдавать пособие населению гораздо быстрее.
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“Согласно заявкам областных государственных администраций, деньги были перечислены в регионы – а именно: местным органам социальной защиты населения, которые сейчас осуществляют выплаты населению через банки и почту. Таким образом, уже в ближайшие дни получатели выплат могут ожидать соответствующие выплаты”, – отметил Виталий Музыченко.
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