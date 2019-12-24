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Минсоцполитики направило 4,1 млрд грн на выплату соцпособий

Минсоцполитики направило 4,1 млрд грн на выплату соцпособий

С 1 по 8 января Министерство социальной политики направило в регионы 4,1 млрд грн на выплату социальных пособий населению.

Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, передает пресс-служба ведомства.

Куда направили средства: деньги пойдут по новому механизму финансирования социальных выплат (бюджетная программа вместо субвенций), что позволит выдавать пособие населению гораздо быстрее.

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“Согласно заявкам областных государственных администраций, деньги были перечислены в регионы – а именно: местным органам социальной защиты населения, которые сейчас осуществляют выплаты населению через банки и почту. Таким образом, уже в ближайшие дни получатели выплат могут ожидать соответствующие выплаты”, – отметил Виталий Музыченко.

Справка Finance.ua:

  • 1 января 2020 года Минсоцполитики получило от Минфина контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций на бюджетные программы, что позволит ускорить выплаты украинцам.
  • Виталий Музыченко заявлял, что получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг выгоднее, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.

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По материалам Finance.UA
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