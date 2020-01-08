Основное крупное обновление Windows 10 будет выходить раз в год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как известно, Microsoft выпускает крупные обновления для Windows 10 два раза в год: весной и осенью. Как заявляла в своё время компания, Windows 10 – это не просто очередная операционная система, а сервис. Поэтому ожидать условную Windows 11 в ближайшем будущем не стоит.
Между тем, в 2019 году два крупных обновления были далеко не «равноправны». Весеннее принесло множество новых функций и решений, тогда как осеннее было скорее нацелено на оптимизацию и улучшения.
Источники утверждают, что в текущем году ситуация повторится. Весеннее обновление Windows 10 20H1 уже готово, и Microsoft просто доводит его до ума. Оно принесёт новые функции и изменения. А вот осеннее Windows 10 20H2 снова будет минорным. Вероятно, таким образом Microsoft хочет снизить нагрузку и на своих разработчиков, и на крупных корпоративных клиентов. К тому же такой подход должен позволить компании уменьшить количество ошибок, проявляющихся в ОС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 24045 19
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуПозавчера, 16:04 - 35055 8
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работникаПозавчера, 17:03 - 16867 7
Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривенПозавчера, 17:15 - 1113 5
Рост цен в Украине достиг шестилетнего минимумаВчера, 09:02 - 898 4
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 24045 19
Судебную повестку будут вручать по-новомуВчера, 16:36 - 4731
При увольнении предлагают платить компенсацию в размере нескольких окладов - законопроектВчера, 10:01 - 3845
Межбанк: рынок ждет нестандартная пятницаВчера, 11:30 - 1805
Украинцам разрешат покупать валюту онлайн во всех финансовых учрежденияхВчера, 11:01 - 1771
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1016 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7791 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3247 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3138 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2459 1