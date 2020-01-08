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Основное крупное обновление Windows 10 будет выходить раз в год

Основное крупное обновление Windows 10 будет выходить раз в год

Как известно, Microsoft выпускает крупные обновления для Windows 10 два раза в год: весной и осенью. Как заявляла в своё время компания, Windows 10 – это не просто очередная операционная система, а сервис. Поэтому ожидать условную Windows 11 в ближайшем будущем не стоит.

Между тем, в 2019 году два крупных обновления были далеко не «равноправны». Весеннее принесло множество новых функций и решений, тогда как осеннее было скорее нацелено на оптимизацию и улучшения.

Источники утверждают, что в текущем году ситуация повторится. Весеннее обновление Windows 10 20H1 уже готово, и Microsoft просто доводит его до ума. Оно принесёт новые функции и изменения. А вот осеннее Windows 10 20H2 снова будет минорным. Вероятно, таким образом Microsoft хочет снизить нагрузку и на своих разработчиков, и на крупных корпоративных клиентов. К тому же такой подход должен позволить компании уменьшить количество ошибок, проявляющихся в ОС.

По материалам BIN
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