Межбанк: рынок ждет нестандартная пятница

Эта пятница не будет стандартной на валютном рынке. Из-за переноса рабочих дней в новогодние и рождественские праздники завтрашняя суббота для банков будет рабочим днем.

С одной стороны – это практически снизит сегодня эффект падения деловой активности клиентов по концу недели (традиционное дело для обычных пятничных торгов), а с другой – особых объемов сделок завтра на валютном межбанке не будет (банки США и ЕС отдыхают и все операции на наших торгах пройдут на условиях ТОМ). Это не самый популярный формат работы валютного рынка в Украине и больших объемов сделок не будет.

Но именно низкие объемы рынка могут в очередной раз спровоцировать спекулянтов на раскачку курса. Большинство крупных игроков это понимают и сегодня не захотят становиться заложниками поведения субботнего рынка. Поэтому будут активно закрывать свои сделки сегодняшним днем либо сразу перенесут их на понедельник.

Кроме этого, на поведение участников рынка сегодня повлияют:

1) Сохранение у экспортеров еще запаса гривны от возмещений НДС, что позволяет им придерживать валюту и продолжать пытаться играть «на повышение» вместе со спекулянтами;

2) Завершение периода покупки валюты «дочками» иностранных компаний под репатриацию дивидендов и покупка валюты теми инвесторами, кто решил не перевкладываться в новые ОВГЗ и сейчас тратит гривну, полученную от погашения 8-го января ранее выпущенных ОВГЗ;

3) Поведение наличного рынка, где котировки обменок пока продолжают постепенно расти. Возможность поиграть на разнице наличного и безналичного курсов провоцируют спекулянтов на активные “переливы” валютных ресурсов с одного сегмента рынка на другой и приводят к раскачке котировок на межбанке и ценников в обменках.

Рынок будет полностью зависим от поведения и ситуативных курсовых задач крупных игроков, а также действий НБУ по выходу/невыходу на торги с интервенциями.

За счет того, что по нашим данным сегодня несколько крупных игроков будут продавать валюту, что снизит давление на курс – мы прогнозируем на пятницу объем операций на торгах в сумме до $170-210 млн при совершении до 440-510 сделок и коридор по доллару в пределах 23,95-24,15 гривен. Общее настроение рынка станет более позитивным для гривны.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,09 / 24,12

евро – 26,76 / 26,79

российский рубль – 0,3933 / 0,3941

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