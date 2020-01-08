Существенного ослабления гривны ожидать не стоит - глава Нацбанка

В Национальном банке Украины не ожидают, что курс гривны по отношению к иностранным валютам существенно снизится в 2020 году.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий в интервью проекту «KRYM – критическое мышление»

«Говорить о том, ожидать ли существенного ослабления гривны в будущие периоды, видимо, не нужно», – сообщил Смолий.

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Он отметил, что предложение валюты на рынке Украины в конце 2019 года было весьма существенным, что повлияло на ее стоимость. Прежде всего это связано с существенными инвестициями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили 4 миллиарда долларов в год. Нацбанк с рынка выкупил почти 8 миллиардов долларов излишней валюты.

Отметим, что к началу 2020 года наблюдается тенденция к ослаблению гривны. Так, официальный курс доллара в Украине уже превысил уровень в 24 гривны за доллар, притом что в конце 2019 года доллар стоил 23,25 гривны.