Существенного ослабления гривны ожидать не стоит - глава Нацбанка

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины не ожидают, что курс гривны по отношению к иностранным валютам существенно снизится в 2020 году.
Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий в интервью проекту «KRYM – критическое мышление»
«Говорить о том, ожидать ли существенного ослабления гривны в будущие периоды, видимо, не нужно», – сообщил Смолий.
Читайте также: В НБУ прокомментировали влияние укрепления гривны на инфляцию
Он отметил, что предложение валюты на рынке Украины в конце 2019 года было весьма существенным, что повлияло на ее стоимость. Прежде всего это связано с существенными инвестициями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили 4 миллиарда долларов в год. Нацбанк с рынка выкупил почти 8 миллиардов долларов излишней валюты.
Отметим, что к началу 2020 года наблюдается тенденция к ослаблению гривны. Так, официальный курс доллара в Украине уже превысил уровень в 24 гривны за доллар, притом что в конце 2019 года доллар стоил 23,25 гривны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевавтодор сам будет контролировать качество нового асфальта на дорогахВчера, 14:16 - 500 5
В Минобразования анонсировали новую должность в школахВчера, 14:47 - 1133 4
Суммы в платежках киевлян за тепло уменьшат на 22-23%08.01.2020, 15:06 - 965 3
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 230 миллионовПозавчера, 10:13 - 670 3
Закон о "кэшбэке" не допустит мошенничества с чекамиВчера, 09:04 - 6446 3
Минимальный должностной оклад в 2020 году ниже минималкиВчера, 14:03 - 9612 2
Эксперт рассказал, когда доллар снова начнет расти6 ч. назад - 4768 1
Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 годуВчера, 15:00 - 2253
Экономическая состоятельность украинцев в декабре достигла минимального уровняВчера, 17:05 - 1431
В Минобразования анонсировали новую должность в школахВчера, 14:47 - 1133 4
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1197 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8190 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3356 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3246 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2533 1