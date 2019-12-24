НБУ уточнил перечень операций, не являющихся объектом налогообложения

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Национальный банк уточнил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Нацбанка № 167 и вступают в силу 10 января 2020 года.
Внесены изменения в перечень операций, связанных с:
Что это даст: пользователи смогут правильно определять операции по предоставлению услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, с целью ведения налогового учета.
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