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НБУ уточнил перечень операций, не являющихся объектом налогообложения

НБУ уточнил перечень операций, не являющихся объектом налогообложения

Национальный банк уточнил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Нацбанка № 167 и вступают в силу 10 января 2020 года.

Внесены изменения в перечень операций, связанных с:

  • открытием (закрытием) счетов клиентов в национальной и иностранных валютах, банковских металлах;
  • документарным оформлением или подтверждением расчетов клиентов;
  • проведением расчетов клиентов;
  • кассовым обслуживанием клиентов.

Что это даст: пользователи смогут правильно определять операции по предоставлению услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, с целью ведения налогового учета.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
По материалам Finance.UA
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