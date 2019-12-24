НБУ уточнил перечень операций, не являющихся объектом налогообложения

Национальный банк уточнил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Нацбанка № 167 и вступают в силу 10 января 2020 года.

Внесены изменения в перечень операций, связанных с:

открытием (закрытием) счетов клиентов в национальной и иностранных валютах, банковских металлах;

документарным оформлением или подтверждением расчетов клиентов;

проведением расчетов клиентов;

кассовым обслуживанием клиентов.

Что это даст: пользователи смогут правильно определять операции по предоставлению услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, с целью ведения налогового учета.

Справка Finance.ua: