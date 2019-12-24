В Минэкономики рассказали, как падение доллара повлияло на цены

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Впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2 . В то время как ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности самый низкий рост составил 0,2 в 2011-2012 гг.
Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.
По его словам, влияние курса отсрочено по времени, а на некоторые товары цены уже падают. Также замедляется инфляция – то есть скорость роста цен.
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Милованов считает, что падение курса доллара мало отражается на ценах, поскольку не все рынки являются конкурентными. Поэтому изменения курса на монопольных рынках могут отображаться в больших прибылях, а не меньших ценах.
Цены в декабре снизились из-за:
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