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В Минэкономики рассказали, как падение доллара повлияло на цены

В Минэкономики рассказали, как падение доллара повлияло на цены

Впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2 . В то время как ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности самый низкий рост составил 0,2 в 2011-2012 гг.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, влияние курса отсрочено по времени, а на некоторые товары цены уже падают. Также замедляется инфляция – то есть скорость роста цен.

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Милованов считает, что падение курса доллара мало отражается на ценах, поскольку не все рынки являются конкурентными. Поэтому изменения курса на монопольных рынках могут отображаться в больших прибылях, а не меньших ценах.

Цены в декабре снизились из-за:

  • существенной ревальвации гривны, что создало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты, одежду и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.);
  • снижения цены на природный газ для нужд населения на 11,2 % (с начала года цены снизились на 28,7 %).
  • расширение отдельных сегментов продовольственного рынка (например, предложения мяса и мясопродуктов, сахара, растительного масла и др.) нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов, что позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Справка Finance.ua:

  • Рост цен в Украине достиг шестилетнего минимума – по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1%, что является самым низким показателем за последние годы.
  • Экономист Андрей Новак в конце декабря отмечал, что гривна укрепляется, но цены в магазинах не падают из-за дорогих энергоносителей.

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По материалам Finance.UA
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