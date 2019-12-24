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Mercedes-Benz представил "внеземной аватаромобиль" (фото, видео)

Mercedes-Benz представил "внеземной аватаромобиль" (фото, видео)

На Международной выставке потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе состоялась премьера нового концепт-кара от Mercedes-Benz Vision AVTR (Advanced Vehicle Transformation).

В названии также зашифрована отсылка к фильму Джеймса Кэмерона “Аватар”, которым вдохновлялись разработчики автомобиля.

В компании объяснили, что Vision AVTR демонстрирует связь между человеком, природой и машиной, а также олицетворяет собой мечту об обществе, в котором эти три звена сосуществуют в идеальном симбиозе.

Шоу-кар получил электрическую силовую установку, а детали интерьера, в том числе кресла, изготовлены из переработанных материалов и своей формой напоминают гамаки обитателей Пандоры в фильме Кэмерона.

Привычные органы управления отсутствуют, так что водителю придется полностью довериться автопилоту.

Четырехместный Vision AVTR имеет каплевидную форму, а в салоне предусмотрены места для четырех человек.

“Внеземной” вид автомобилю добавляют 33 подвижных аэродинамических закрылка в задней части, которые могут синхронно изменять свое положение.

Еще одна необычная функция — ритмичная пульсация подсветки, которая подстраивается под ритм сердцебиения водителя.

В движение электрокар приводит 470-сильная установка, а емкость батареи составляет 110 киловатт-часов.

В Mercedes-Benz подчеркнули, что аккумулятор не содержит редкоземельных металлов и работает на принципах органической химии.

По материалам motor.ru
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