Швейцарский суд обязал Россию выплатить украинским компаниям более $80 млн

Швейцарский федеральный суд обязал Россию выплатить около 80 миллионов швейцарских франков (82,1 миллиона долларов) в качестве компенсации за ущерб 12 украинским компаниям, имущество которых было конфисковано после аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает SwissInfo.

В двух решениях, опубликованных 9 января 2020 года, суд отклонил апелляции российского государства на решения, вынесенные в женевском суде в апреле 2019 года.

Россия утверждала, что женевский орган не подходит для вынесения решения по этому делу.

Также утверждалось, что аргумент, выдвинутый украинскими компаниями, которые заявили, что они должны были быть защищены соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной 1998 года, неприменим.

Однако, по мнению Федерального суда Швейцарии, компетенция женевских судей не ставится под сомнение. Это уже было подтверждено на предыдущем слушании в октябре 2018 года, которое также отклонило аргумент России о соглашении 1998 года.