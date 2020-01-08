Электронные студенческие и повышение зарплат учителям: что изменится в образовании в 2020 году

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Министерство образования продолжит реформировать школу, а также планирует серьезно взяться за высшие учебные заведения.
Что будет с украинским образованием в 2020 году, пишет сайт “Сегодня”.
На образование – 131,5 млрд грн
В 2019-м сумма была меньше – 115,2 млрд. Из них 1,4 млрд пойдет на Новую украинскую школу. На программу “Способная школа” – 3,5 млрд грн. Она направлена на ремонт и закупку оборудования для опорных школ. В 2020 году университеты получат значительно больше денег на научные исследования и разработки – 400 млн грн.
Реформа университетов
Готовятся изменить систему финансирования вузов. В 2020-м университеты получат лишь 80% от финансирования, которое они получили в 2019-м. Оставшиеся 20% будут начислять по критериям качества. Это могут быть наличие университета в международных рейтингах, цитирование или количество научных работ. Если университет получает заказ на исследования от бизнеса или международных организаций – это тоже может стать своего рода знаком, что вузу доверяют и ему будут идти деньги.
Еще одним критерием будет занятость выпускников. Министерство хочет создать автоматизированную систему, которая будет отслеживать трудоустройство молодых специалистов. Планируется и такой показатель, как масштаб университета: с его помощью будут стимулировать вузы укрупняться.
Также Минобразования будет заключать с ректорами университетов контракты. В них будут прописывать показатели, которых должен будет достичь руководитель, и соответствующие сроки. Их невыполнение станет основанием для увольнения ректора.
Также с 2020 года университеты больше не будут выдавать дипломы государственного образца. Парламент принял закон, который исключает понятие “диплом государственного образца”, и предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом.
В колледжах начнут подготовку младших бакалавров
Это прописано в законе “О профессиональном предвысшем образовании”. Предусмотрена возможность поступления не по результатам внешнего независимого оценивания, а по результатам сдачи необходимых экзаменов в самом заведении. Также изменится финансирование – государство будет покрывать получение полного общего среднего образования по тем специальностям, в которых есть особая необходимость.
Электронные билеты и студенческие
В 2020 году в Украине должны запустить электронные студенческие и ученические билеты в тестовом режиме. Билет студента станет полноценным аналогом обычного студенческого – он будет подтверждать статус студента и право на льготы, предусмотренные законодательством.
Педагогам повысят зарплаты
Учителям повысят зарплаты на 9%. Повышение зарплат на 20% получат педагоги, прошедшие сертификацию в 2019 году. Молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 г. – почти 21 тыс. грн. В целом предполагается, что такую дополнительную выплату получат 73,9 тыс. педагогов.
Вместе с тем, учителям могут отменить надбавки за выслугу лет, проверку тетрадей и классное руководство, а рабочий день сделать 8-часовым. Об этом говорится в проекте закона №0901, принятом в первом чтении. Авторы проекта считают, что такие надбавки мешают развиваться учителям. Также в проекте предлагается увеличить зарплату учителя до четырех прожиточных минимумов к 2023 году, а в перспективе – до трех минимальных зарплат.
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