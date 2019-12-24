При увольнении предлагают платить компенсацию в размере нескольких окладов - законопроект

Проект закона “О труде”, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде, предусматривает новые правила увольнения работников по инициативе работодателя.

Условия увольнения будут зависеть от количества лет, которые человек отработал на предприятии: чем дольше – тем раньше его обязаны предупредить, но не менее чем за 15 дней, рассказала в интервью Укринформу заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

“Работодатель обязан предупредить за 90 дней работника, который в компании более 10 лет, и все три месяца платить зарплату. Но если человек хочет уйти раньше, то ему должны компенсировать эти дни в двойном размере”, – пояснила она.

То есть вместо 60 дней отработки можно получить компенсацию в размере зарплаты за 120 дней и уволиться сразу.

“Работодатели вполне готовы отпускать человека, который знает о своем увольнении и демотивирован. Такой работник не заинтересован в производительном труде в течение этих последних недель или месяцев и даже может начать вредить”, – считает заместитель главы Минэкономики. Выплата компенсации в случае прекращения договора по инициативе работодателя может достигать максимум шести среднемесячных зарплат.

Новый закон закрепит 8 групп оснований для прекращения трудового договора вместо прежних 12-ти. По-прежнему будет запрещено увольнять женщин в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, но при этом исчезло обязательство их трудоустройства в случае ликвидации предприятия или сокращения вакансии. Также в новом документе не говорится о запрете увольнения одиноких мам, имеющих детей до 14 лет, которое действует сегодня.

Кроме того, по новым правилам, при увольнении компенсации подлежат только те дни отпуска, которые работник получил и не использовал в году увольнения и в предыдущем рабочем году (ранее компенсация не ограничивалась периодом, за который не использовалась).

Напомним, на сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.