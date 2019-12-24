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«Укрнафта» простила компании Коломойского 6,5 млн грн штрафа

«Укрнафта» простила компании Коломойского 6,5 млн грн штрафа

Хозяйственный суд Львовской области согласовал мировое соглашение между «Укрнафтой» и «НПК Галичина», принадлежащим Игорю Коломойскому. В рамках соглашения «Укрнафта» простила штраф на 6,5 миллиона гривен за поставки нефтяного газа.

20 ноября 2019 года «Укрнафта» подала иск в суд, в котором потребовала от «НПК Галичина» 65,3 миллиона гривен за поставки нефтяного газа. Из этой суммы 58,8 миллиона гривен – основной долг, а остальное – пеня и штрафные санкции.

Впоследствии в «НПК Галичина» согласились добровольно погасить долг «Укрнафты» и 29 ноября перечислили 58,8 миллиона гривен полугосударственной «Укрнафте». Что касается оставшегося долга, стороны решили заключить мировое соглашение.

Отметим, что Игорь Коломойский является крупнейшим акционером «НПК Галичина», которая владеет «Дрогобычским нефтеперерабатывающим заводом». Также Коломойский является акционером «Укрнафты», 50% + 1 акция которой принадлежит Нафтогазу.

По материалам hromadske.tv
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