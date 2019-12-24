0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

МВФ сделал бесплатным доступ ко всем опубликованным онлайн-материалам

МВФ сделал бесплатным доступ ко всем опубликованным онлайн-материалам

Доступ ко всем опубликованным онлайн материалам Международного валютного фонда с нового года стал бесплатным.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в FACEBOOK.

По его словам, ранее большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными.

“Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента”, – написал Рашкован.

Ранее Finance.ua сообщал, что представитель МВФ заявил, что потребители выиграют от подорожания гривны.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.