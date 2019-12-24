МВФ сделал бесплатным доступ ко всем опубликованным онлайн-материалам

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Доступ ко всем опубликованным онлайн материалам Международного валютного фонда с нового года стал бесплатным.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в FACEBOOK.
По его словам, ранее большинство из 21 тысячи публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными.
“Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого девайса может получить доступ к книгам, статьям, периодическим отчетам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента”, – написал Рашкован.
Ранее Finance.ua сообщал, что представитель МВФ заявил, что потребители выиграют от подорожания гривны.
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