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Гетманцев назвал условия, при которых в Украине отменят военный сбор

Гетманцев назвал условия, при которых в Украине отменят военный сбор

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если в Украине уменьшат налогообложение доходов, то военный сбор, в первую очередь, будет отменен.

Об этом он сообщил в эфире радио “Новое время”.

“Военный сбор – это такая штука, которая на самом деле является фактически скрытым налогом на доходы физических лиц. Если мы уменьшим вообще ставку налогообложения всех доходов, то военный сбор, в первую очередь, должен быть отменен и забыт”, — сказал Гетманцев.

Напомним, по информации председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, сейчас рассматривается возможность объединить единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор.

По материалам УНН
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