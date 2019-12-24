Гетманцев назвал условия, при которых в Украине отменят военный сбор

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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если в Украине уменьшат налогообложение доходов, то военный сбор, в первую очередь, будет отменен.
Об этом он сообщил в эфире радио “Новое время”.
“Военный сбор – это такая штука, которая на самом деле является фактически скрытым налогом на доходы физических лиц. Если мы уменьшим вообще ставку налогообложения всех доходов, то военный сбор, в первую очередь, должен быть отменен и забыт”, — сказал Гетманцев.
Напомним, по информации председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, сейчас рассматривается возможность объединить единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор.
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