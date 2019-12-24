Газпром согласился на отказ от компенсации за утраченные в Украине активы - Витренко

В рамках пакетных договоренностей между Нафтогазом и Газпромом, последний согласился, что стоимость активов, конфискованных у Газпрома в Украине, никогда не будет возвращена или компенсирована.

Об этом на брифинге в четверг, 9 января, сообщил исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.

“Что касается штрафа антимонопольного комитета и судьбы этих акций, я бы хотел больше сосредоточиться на том переговорном процессе и результатах переговорного процесса по пакету договоренностей, которые включали транзит, договор о регулировании и операторское соглашение. Этот пакет также включал и урегулирование спора между Газпромом и Антимономольным комитетом или государством Украина”, – сказал Витренко.

Он напомнил, что АМКУ в свое время оштрафовал Газпром за нарушение законодательства Украины О защите конкуренции. Газпром обжаловал это решение во всех судебных инстанциях Украины и во всех случаях проиграл, поэтому Комитет в пределах принудительного взыскания конфисковал все активы Газпрома на территории Украины.

Также с его слов, после этого возникла ситуация, когда АКМУ не мог, по крайней мере легко взыскивать активы Газпрома за рубежом, потому что, в отличие от решений международных арбитражей, юридического механизма, который бы позволял эффективно взыскивать активы Газпрома по решению АМКУ – нет.

“Соответственно у АМКУ была практическая проблема – что делать дальше? Все, что можно взыскать – взыскали, а дальше за границей взыскивать практически невозможно. С другой стороны, Газпром исчерпал почти все возможности обжалования в Украине и начал т.н. “инвестиционный арбитраж” против государства Украина, утверждая, что Украина через свой орган АМКУ что-то неправильно делала. В рамках этого пакета договоренностей государство Украина и Газпром урегулировали эти споры. Газпром уже не будет в рамках этого инвестиционного арбитража требовать компенсировать ему стоимость утраченных активов. В пределах этого урегулирования Газпром уже отказался от этой компенсации. Он согласился, что стоимость активов, конфискованных у Газпрома в Украине, никогда уже не будет Газпрому возвращена и компенсирована”, – добавил исполнительный директор Нафтогаза.