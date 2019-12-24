Завод Коломойского взыскал с Приватбанка почти 22 млн грн

«Никопольский завод ферросплавов», который входит в группу компаний «Приват» Игоря Коломойского, частично выиграл суд против ПриватБанка, в котором взыскал с банка 21,85 миллиона гривен долга по кредиту рефинансирования.

Соответствующее решение в пользу компании Коломойского принял Хозяйственный суд Киева.

Средства с Приватбанка взыскали в рамках мирового соглашения, которое завод заключил с Национальным банком.

До национализации Приватбанка «Никопольский завод ферросплавов выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал ПриватБанку. В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы, общая стоимость которых оценивается в 40 миллионов гривен. После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и уже готов был продать заложенное имущество.