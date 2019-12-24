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ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 7 542 автотранспортных средства, работающих исключительно на электротяге.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей “Укравтопром”.

На украинском рынке электромобилей больше всего машин с пробегом. При этом средний возраст электрического секонд-хенда, зарегистрировавшегося в 2019 году, у легковых авто составлял 4 года.

ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине:

  • NISSAN Leaf – 3217 единиц;
  • TESLA Model S – 623 ед.;
  • VOLKSWAGEN е-Golf – 360 ед.;
  • BMW i3 – 338 ед.;
  • FIAT 500е – 312 ед.

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В то же время, лучший результат в продажах электрокаров без пробега принадлежит автомобилю JAGUAR I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

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По материалам Finance.UA
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