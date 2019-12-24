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Ученые создали умный браслет, определяющий, что не надо покупать в продуктовом магазине

Ученые создали умный браслет, определяющий, что не надо покупать в продуктовом магазине

На международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представили умный браслет — он подсказывает, какие продукты не следует покупать.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что устройство сканирует штрихкоды товаров в магазинах и включает красный либо зелёный световой сигнал в зависимости от того, вредная это еда или полезная.

Свои выводы гаджет делает на основании предварительно сделанного анализа ДНК владельца. Это позволяет выяснить, к каким болезням склонен человек и, соответственно, составить чёрный список продуктов, из-за которых эти болезни развиваются.

Стоит отметить, что для проведения генетического анализа покупателям браслета придётся специально ехать в Лондон. Однако компания-производитель пытается наладить систему доставки биоматериалов по почте. По словам разработчиков, ДНК исследуют по мазку слизистой оболочки щеки. При этом они заверили, что после выдачи браслета уничтожают все данные.

По материалам internetua.com
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