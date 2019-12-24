Ученые создали умный браслет, определяющий, что не надо покупать в продуктовом магазине

На международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представили умный браслет — он подсказывает, какие продукты не следует покупать.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что устройство сканирует штрихкоды товаров в магазинах и включает красный либо зелёный световой сигнал в зависимости от того, вредная это еда или полезная.

Свои выводы гаджет делает на основании предварительно сделанного анализа ДНК владельца. Это позволяет выяснить, к каким болезням склонен человек и, соответственно, составить чёрный список продуктов, из-за которых эти болезни развиваются.

Стоит отметить, что для проведения генетического анализа покупателям браслета придётся специально ехать в Лондон. Однако компания-производитель пытается наладить систему доставки биоматериалов по почте. По словам разработчиков, ДНК исследуют по мазку слизистой оболочки щеки. При этом они заверили, что после выдачи браслета уничтожают все данные.