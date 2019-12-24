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Lenovo выпустила первый ноутбук с поддержкой 5G (фото)

Lenovo выпустила первый ноутбук с поддержкой 5G (фото)

Lenovo разработала первый в мире ультрапортативный ноутбук 2-в-1 с поддержкой сети 5G, которая работает до 10 раз быстрее 4G.

Инновационное устройство мгновенно подключается к интернету, имеет высокую пропускную способность и минимальную задержку сигнала. Это все возможно благодаря интернет-связи скоростью до 4 Гб/с, которую обеспечивают девять встроенных в ноутбук антенн. Lenovo YOGA 5G имеет 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и IPS-матрицей. Экран получил яркость 400 нит и почти незаметные рамки. Также устройство имеет мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, видеокарту Qualcomm Adreno 680 и направленные на пользователя стереодинамики Dolby Atmos.

Дополнительно на устройстве есть инфракрасная камера и встроенный модуль распознавания отпечатков пальцев. Lenovo YOGA 5G работает на Windows 10 и весит всего 1,3 кг.

По материалам bigmir.net
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