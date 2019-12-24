Ravon планирует выпустить на рынок Украины седан за $10-15 тысяч

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Узбекская компания Ravon планирует выпустить на рынок Украины и некоторых других стран бюджетный седан за $10-15 тысяч.
Об этом заявил топ-менеджер “Узавтосаноат” Шухрат Мирсамуков.
По его словам, автомобиль получит совершенно новый дизайн, а характеристики седана будут значительно превышать показатели аналогичных авто других производителей с этого ценового сегмента.
Кроме того, новый Ravon, вероятно, будет оборудован мультимедийной системой, адаптивным круиз-контролем и климат-контролем. По словам топ-менеджера, именно это должно помочь отхватить покупателей у Lada на российском рынке. В Украину авто может попасть в такой же комплектации.
“Наш новый автомобиль, который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, сможет переломить ситуацию. Мы надеемся и верим в это, так как эта продукция абсолютно новая и даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она их гораздо превышает”, – рассказал Шухрат Мирсамуков.
По неподтвержденным данным, новый седан Ravon могут построить на базе Chevrolet Onix. Этот седан и ряд соплатформенных ему моделей, вроде бы, должны до 2023 года постепенно сменить на конвейере “Узавтосаноат” старые Chevrolet – Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti. Они стали базовыми для моделей Ravon, появившихся на российском рынке.
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