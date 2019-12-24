По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,954 млн и 29,980 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 33), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,19-24,20 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 60,943 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,5000 – 7 777

24,2200 – 120 000

24,1800 – 20 000

24,1800 – 50 000

24,1800 – 25 000

24,1550 – 120 000

24,1500 – 150 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,1800 – 4 000

24,1800 – 7 000

24,1900 – 5 000

24,2000 – 25 000

24,2000 – 21 000

24,2000 – 30 000

24,2000 – 35 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2461 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1452 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.