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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,954 млн и 29,980 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 33), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,19-24,20 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 60,943 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,5000 – 7 777
24,2200 – 120 000
24,1800 – 20 000
24,1800 – 50 000
24,1800 – 25 000
24,1550 – 120 000
24,1500 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,1800 – 4 000
24,1800 – 7 000
24,1900 – 5 000
24,2000 – 25 000
24,2000 – 21 000
24,2000 – 30 000
24,2000 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2461 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1452 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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