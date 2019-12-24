Украина должна вернуть выведенные из ПриватБанка средства и наказать его экс-владельцев - представитель МВФ

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Украинское правительство должно получить обратно средства, вложенные в ПриватБанк после его национализации в 2016 году, а бывшие владельцы банка должны понести ответственность за ущерб, причиненный государству.
Об этом заявил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью «Эспрессо».
«И теперь перед государством стоит просто обязанность – вернуть хотя бы часть тех средств обратно. И те, кто к этому привел, к этим убыткам, имеется в виду бывшие владельцы ликвидированных банков, они должны понести за это ответственность и вернуть часть средств, потраченных налогоплательщиками на ликвидацию банковского кризиса», – сообщил Люнгман.
Он напомнил, что в 2016 году, после национализации ПриватБанка, правительство докапитализировало его на 5,5 миллиарда долларов за счет средств налогоплательщиков. Ведь тогда ликвидировать ПриватБанк было невозможно ввиду его ключевой роли в банковской системе.
«И теперь пришло время для Украинского государства – вернуть эти средства. Им можно найти значительно лучшее применение: или на здравоохранение, или на дорожное хозяйство или на школы», – добавил представитель МВФ.
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