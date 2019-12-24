Укрзализныця запустила ежедневный поезд Киев - Кривой Рог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 740 Киев – Кривой Рог.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Когда: с 23 января этого года поезд будет курсировать ежедневно. Ранее он выполнял рейсы через день.
График:
“Эти изменения позволят значительно улучшить сообщение мощного промышленного центра со столицей. Также поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты”, – отмечают в УЗ.
Купить билеты можно в железнодорожных кассах или онлайн.
Ранее Finance.ua сообщал, что до конца 2020 года билеты Укрзализныци подорожают на 22%.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 6210 24
В Укрзализныце подсчитали, сколько убытков компании нанесли пассажирские перевозкиВчера, 14:43 - 1244 15
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 2952 6
Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнесаВчера, 20:47 - 1348 5
В Раде хотят повысить штрафы пешеходамОколо часа назад - 480 4
Госслужащим изменили условия оплаты трудаВчера, 16:36 - 10243
Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового автоВчера, 18:31 - 9759 2
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 6210 24
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 2952 6
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуВчера, 19:01 - 2592
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Вчера, 12:10 - 610 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7188 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3120 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2989 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2343 1