Укрзализныця запустила ежедневный поезд Киев - Кривой Рог

Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 740 Киев – Кривой Рог.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Когда: с 23 января этого года поезд будет курсировать ежедневно. Ранее он выполнял рейсы через день.



График:

отправление из Киева в 17:22 и прибытие в Кривой Рог в 23:09;

в обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется в 6:15 и прибывает в Киев в 11:53.

“Эти изменения позволят значительно улучшить сообщение мощного промышленного центра со столицей. Также поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты”, – отмечают в УЗ.

Купить билеты можно в железнодорожных кассах или онлайн .

Ранее Finance.ua сообщал, что до конца 2020 года билеты Укрзализныци подорожают на 22%.

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