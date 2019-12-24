0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Укрзализныця запустила ежедневный поезд Киев - Кривой Рог

Укрзализныця запустила ежедневный поезд Киев - Кривой Рог

Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 740 Киев – Кривой Рог.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Когда: с 23 января этого года поезд будет курсировать ежедневно. Ранее он выполнял рейсы через день.
 
График:

  • отправление из Киева в 17:22 и прибытие в Кривой Рог в 23:09;
  • в обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется в 6:15 и прибывает в Киев в 11:53.

“Эти изменения позволят значительно улучшить сообщение мощного промышленного центра со столицей. Также поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты”, – отмечают в УЗ.

Купить билеты можно в железнодорожных кассах или онлайн.

Ранее Finance.ua сообщал, что до конца 2020 года билеты Укрзализныци подорожают на 22%.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.