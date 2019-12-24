Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнеса

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2713, которым планируют урегулировать налогообложение доходов от игорного бизнеса.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Целью законопроекта является создание благоприятных условий для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр в Украине путем использования стимулирующей роли налогов.
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Принятие Закона Украины “О государственном регулировании деятельности в сфере азартных игр” обеспечивает выход из тени и регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр. Поэтому необходимо законодательно урегулировать налогообложение деятельности в этой сфере.
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