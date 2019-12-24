Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнеса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2713, которым планируют урегулировать налогообложение доходов от игорного бизнеса.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Целью законопроекта является создание благоприятных условий для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр в Украине путем использования стимулирующей роли налогов.

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Принятие Закона Украины “О государственном регулировании деятельности в сфере азартных игр” обеспечивает выход из тени и регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр. Поэтому необходимо законодательно урегулировать налогообложение деятельности в этой сфере.

Что предлагают:

для дохода от букмекерской деятельности, деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, онлайн казино, деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов – установить ставку 10% ;

для дохода от деятельности по организации и проведению лотерей – 10% дохода;

выигрыши в азартные игры освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военного сбора.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский поручал правительству подготовить и внести в парламент до 1 октября законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря.

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.