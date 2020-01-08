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Uber и Hyundai представили прототип электрического аэротакси (фото)

Uber и Hyundai представили прототип электрического аэротакси (фото)

Компании Uber и Hyundai представили на тизере прототип электрического аэротакси eVTOL с запасом хода в 100 км.

В перспективе транспорт должен пойти в массовое производство, пишет Electrek.

В сообщении отмечается, что аэротакси сможет развивать скорость 290 км/час и подниматься на высоту 300-600 метров. Для полной зарядки батарей в скоростном режиме потребуется всего семь минут.

В летательном аппарате будет использоваться специальная распределительная электрическая установка. Она позволит использовать множество винтов одновременно, распределять мощность между ними и как следствие уменьшить шум, благодаря отсутствию стандартной для самолетов пары топливных моторов.

Среди прочего благодаря множеству специальных винтов Hyundai eVTOL будет взлетать вертикально.

Салон будет оборудован четырьмя пассажирскими сиденьями, что позволяет водителям легко садиться на борт и высаживаться из него. Также на изображениях заметно, что для пилота отведено достаточно большое личное пространство.

По материалам ТСН
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