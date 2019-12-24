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С января высотные здания в Украине строят по новым нормам

С января высотные здания в Украине строят по новым нормам

Обновлены государственные строительные нормы по проектированию высотных зданий. Это дома и сооружения общественного и жилого назначения выше 73,5 м. Новые нормы начали действовать с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

“Такие нормы содержат важные новшества – новые технологии, решения, прописывают использование современных материалов и прочих возможностей, которые используются во всем высокоразвитом мире. Отныне так будет и в Украине”, – пишет Парцхаладзе.

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Новые ГСН актуальны для проектировщиков и архитекторов столицы, ведь предоставляют им возможность реализовывать больше современных, безопасных и комфортных проектов для людей и при этом не обращаться за получением отклонений от ГСН.

Поэтому новыми нормами мы не только повысили качество высотного строительства, внедрили современные решения, но и сделали невозможным обращение относительно отклонений в будущем.

В уже действующих нормах:

  • разрешено проектировать высотные общественные дома высотой до 150 м;
  • введена обязательная энергоэффективность высотных зданий классом не ниже “В”;
  • установлены требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования более надежных каркасов высотных зданий;
  • введен аэродинамический обдув моделей высотных зданий со сложной архитектурной, конструктивной или геометрической формой для обеспечения комфортных ветровых потоков;
  • повышены современные требования к пожарной безопасности.
По материалам Finance.UA
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