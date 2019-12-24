Минобороны судится с подрядчиком реконструкции Шулявского моста

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Министерство обороны подало иск против ООО “Северо-Украинский строительный альянс” (входит в корпорацию “Укрбуд”) на 611 миллионов гривен.
Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.
В исковом заявлении говорится, что компания нарушила условия контрактов от 14.09.2018 и 17.05.2018, не выполнив обязательств перед Минобороны по реконструкции складов боеприпасов.
По данным Минюста, “Северо-Украинский строительный альянс” принадлежит Андрею Якусевичу, бывшему внештатному помощнику бывшего народного депутата и экс-президента коропорации “Укрбуд” Максима Микитася.
В июне 2018 года “Северо-Украинский строительный альянс” выиграл тендер на реконструкцию Шулявского путепровода. Работы должны были выполнить за 598,5 млн грн. В октябре 2018 года стоимость реконструкции моста увеличили на треть – до 814,5 млн грн.
Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных затрат.
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