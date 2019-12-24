0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 230 0

Минобороны судится с подрядчиком реконструкции Шулявского моста

Минобороны судится с подрядчиком реконструкции Шулявского моста

Министерство обороны подало иск против ООО “Северо-Украинский строительный альянс” (входит в корпорацию “Укрбуд”) на 611 миллионов гривен.

Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.

В исковом заявлении говорится, что компания нарушила условия контрактов от 14.09.2018 и 17.05.2018, не выполнив обязательств перед Минобороны по реконструкции складов боеприпасов.

По данным Минюста, “Северо-Украинский строительный альянс” принадлежит Андрею Якусевичу, бывшему внештатному помощнику бывшего народного депутата и экс-президента коропорации “Укрбуд” Максима Микитася.

В июне 2018 года “Северо-Украинский строительный альянс” выиграл тендер на реконструкцию Шулявского путепровода. Работы должны были выполнить за 598,5 млн грн. В октябре 2018 года стоимость реконструкции моста увеличили на треть – до 814,5 млн грн.

Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных затрат.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минобороны Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.