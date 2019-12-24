В "Нафтогазе" рассказали, как поступят с деньгами, полученными от "Газпрома"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” не намерена потратить полученные от российского “Газпрома” 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом Министров Украины.
Об этом глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.
“Деньги, которые сейчас находятся у “Нафтогаза“… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили”, – сказал он.
По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.
“Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты”, – отметил он.
Напомним, 27 декабря “Нафтогаз Украины” получил от российского “Газпрома” 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Это дало возможность начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР9 ч. назад - 6199 38
Минцифры предлагает ввести IT-налог4 ч. назад - 3193 15
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики17 ч. назад - 1788 10
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова8 ч. назад - 1303 8
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций7 ч. назад - 2430 5
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене9 ч. назад - 9661
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР9 ч. назад - 6199 38
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)9 ч. назад - 3469 1
Минцифры предлагает ввести IT-налог4 ч. назад - 3193 15
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций7 ч. назад - 2430 5
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)6 ч. назад - 271
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6884 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3039 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2913 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2279 1