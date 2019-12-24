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В "Нафтогазе" рассказали, как поступят с деньгами, полученными от "Газпрома"

В "Нафтогазе" рассказали, как поступят с деньгами, полученными от "Газпрома"

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” не намерена потратить полученные от российского “Газпрома” 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом Министров Украины.

Об этом глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

“Деньги, которые сейчас находятся у “Нафтогаза“… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили”, – сказал он.

По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

“Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты”, – отметил он.

Напомним, 27 декабря “Нафтогаз Украины” получил от российского “Газпрома” 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Это дало возможность начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

По материалам Телеграф
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