Госслужба создала образовательный портал для помощи в трудоустройстве

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В государственной службе занятости стартовал новый проект для трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение», – комментирует директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
Сервис позволит:
Сервис доступен по ссылке: skills.dcz.gov.ua
«Портал поможет реализовать важную для службы задачу – найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю», – подчеркнула Ольга Макогон.
Как это будет действовать. На сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.
Благодаря новому сервису смогут также повышать свою квалификацию и работники государственной службы занятости.
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