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Госслужба создала образовательный портал для помощи в трудоустройстве

Госслужба создала образовательный портал для помощи в трудоустройстве

В государственной службе занятости стартовал новый проект для трудоустройства украинцев – Образовательный портал государственной службы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение», – комментирует директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Сервис позволит:

  • развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;
  • получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
  • научиться составлять резюме современного формата;
  • подготовиться к собеседованию с работодателем;
  • выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

Сервис доступен по ссылке: skills.dcz.gov.ua

«Портал поможет реализовать важную для службы задачу – найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю», – подчеркнула Ольга Макогон.

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Как это будет действовать. На сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями, будут проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

Благодаря новому сервису смогут также повышать свою квалификацию и работники государственной службы занятости.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц).
  • По данным Госстата, количество безработного населения в Украине в третьем квартале 2019 составило 1,3 млн человек, что на 100 тыс. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

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По материалам Finance.UA
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