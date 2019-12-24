Суммы в платежках киевлян за тепло уменьшат на 22-23%

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас осуществляют корректировку стоимости, соответственно, уменьшенные начисления киевляне получат уже в январе 2020 года.

Почему это происходит: основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 года Кабмином постановления №1082 «Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа».

Читайте также: Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показатели

Постановление предусматривает изменение размера начислений за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в связи с изменением цены природного газа, который используется для производства теплоэнергии, отопления и горячей воды. Удельный вес природного газа в тарифах «Киевтеплоэнерго» составляет около 80%.

Перерасчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Справка Finance.ua:

С 1 января по 1 мая 2020 года в Украине на государственном уровне утвержден фиксированный тариф на газ для всех потребителей газа.