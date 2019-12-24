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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (23,856 млн и 19,270 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (32 и 29), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,89-23,90 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 61 активная заявка по доллару на сумму 43,126 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,0000 – 7 777
23,8700 – 50 000
23,8500 – 21 000
23,8500 – 55 000
23,8500 – 11 111
23,8500 – 20 000
23,8500 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,8700 – 33 333
23,8800 – 8 000
23,8800 – 20 000
23,8900 – 99 000
23,8900 – 35 000
23,9000 – 15 000
23,9000 – 17 555
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,9078 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,8273 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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